Tricktyve stjal og misbrugte 66 ældres hævekort

Mens de var ude for at købe ind eller var i banken, blev deres pinkode afluret, hvorefter de blev frastjålet deres hævekort.

Det hævder Nordsjællands Politi i en straffesag mod to rumænske mænd, der også sigtes for flittigt at have misbrugt kortene, hvilket gav et udbytte på cirka en halv million kroner. Sidst på ugen ventes mændene at få deres sag afgjort af en dommer i Lyngby.

Begge blev anholdt af schweizisk politi under en rutinemæssig kontrol 3. februar i år.

Dagen forinden blev den ene af mændene set af en borger på en rasteplads nær Storebæltsbroen, og politiet tror, at de stak mod syd, fordi den ene var blevet efterlyst offentligt.

- Tricktyverier for over en halv million kroner er absolut i den tunge ende af skalaen både med hensyn til økonomien i det og antallet af forurettede, sagde politikommissær Henrik Gunst i forbindelse med anholdelserne.

Mændene, der er 47 og 27 år, ventes at ville aflægge tilståelse overfor dommeren. Der er dog så mange kriminelle handlinger i sagen, at retten har afsat to dage til at gennemgå dem.

Den ældre af de to beskyldes for at stå bag langt hovedparten af tyverierne. Også tidligere har han gjort sig uheldigt bemærket i Danmark.

I november 2014 blev han af Retten i Nykøbing Falster udvist med indrejseforbud i seks år, hvilket dog ikke afskrækkede ham synderligt. Begge kræves idømt fængsel og udvist af Danmark.

Sidste sommer blev Nordsjællands Politi overvældet af antallet af anmeldelser.

- Tricktyverier er noget af den tarveligste kriminalitet, vi har. Tyvene udnytter især ældre menneskers hjælpsomhed og godtroenhed, sagde vicepolitiinspektør Finn Bernth Andersen til Frederiksborg Amts Avis i juli sidste år.

Han opfordrede ældre til at være mere opmærksomme. Det er okay at hjælpe fremmede, men man skal også passe på, for tricktyve er eksperter i at forvirre folk.

Ifølge politiet står østeuropæere bag en del tricktyverier, og opklaringsprocenten er forholdsvis lav. Den er kun på cirka ti procent, sagde vicepolitiinspektøren til avisen.

Dommen ventes at blive afsagt fredag.