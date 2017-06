Tog må vige for nye motorveje

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) kæder nu forhandlingerne om den skrantende Togfond direkte sammen med muligheden for at få sat skub i de vejprojekter, som er højest prioriteret af de nordsjællandske kommuner, nemlig den sidste del af Frederikssundsmotorvejen og forlængelsen af Hillerødmotorvejen helt til Hillerød. Det gør han over for Frederiksborg Amts Avis efter et møde onsdag med Halsnæs-borgmester Steen Hasselriis (V), der er tovholder for seks nordsjællandske kommuners trafiksamarbejde.