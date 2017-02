De to mænd blev anholdt i Schweiz, og det menes, at de har svindlet sig til over en halv million kroner. Arkivfoto

To tricktyve har hærget Nordsjælland: Nu er de anholdt

Men nu er fælden altså klappet og tricktyvene anholdt. Det skriver TV 2 Lorry.

De to mænd blev anholdt i Schweiz, og det menes, at de har svindlet sig til over en halv million kroner. Deres fortrukne ofre har været ældre mennesker.

- Ja, de blev begge anholdt i Zürich i Schweiz fredag formiddag. De blev fanget i en ID-kontrol, fortæller Henrik Gunst, der er efterforskningsleder hos Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

Da mændene blev anholdt havde de et større beløb i danske pengesedler på sig.

- Nu har vi fængslet dem på in absentia og venter på, at de kommer til Danmark. Vi formoder, at de står bag en del sager, så det skal vi til at forberede, siger Henrik Gunst.