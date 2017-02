Tiltalt for svindel med 24 biler

Nu skal den ene af brødrene i tre dage sidde på anklagebænken i Østre Landsret for at stå til regnskab for påstået kilometerfusk med 24 biler, som blev solgt fra forretningen i Frederikssund fra januar til september 2012.

Ifølge anklageskriftet har de 24 købere fået et formuetab eller risko for formuetab på samlet 850.000 kroner, i og med at de har købt en bil med højere kilometertal end angivet. For eksempel købte en privatperson den 16. juni 2012 en Skoda Superb 2,0 TDI til 253.919 kroner. Bilens kilometertæller stod på 99.000 kilometer, men i virkeligheden havde den kørt 258.000 kilometer, hvilket betyder, at køberen anslået gav 85.000 kroner for meget for køretøjet. Der ventes at falde dom i sagen på fredag.