Tæt på aftale om Esbønderup

Region Hovedstaden er nu tæt på at kunne slippe af med det nedlagte Esbønderup Hospital

Nordsjælland - 19. juni 2017 kl. 04:20 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter halvandet år som Røde Kors asylcenter forlod de sidste af omkring 200 flygtninge i sidste måned Esbønderup Hospital, som ellers har stået tomt siden Region Hovedstaden nedlagde det i 2011. Men nu er det udsigt til, at regionen kan slippe af med bygningerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har i foråret indledt drøftelser med det Freja Ejendomme, der er statens ejendomsselskab, og det er forventningen, at vi kan opnå en aftale i løbet af et par måneder, siger Søren Helsted, vicedirektør i Center for ejendomme i Region Hovedstaden.

Regionens lejekontrakt med Udlændingestyrelsen udløber med udgangen af juli måned. Indtil da har Udlændingestyrelsen ansvaret for bygningen, mens Center for Ejendomme efterfølgende står for den nødvendige overvågning for at minimere risikoen for indbrud og hærværk på de tomme bygninger.

Søren Helsted har tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis, at det har været en svær opgave at finde købere.

- Men nu er de nyere dele af hospitalet i en bedre stand på grund af renoveringen til brug som asylcenter. Men om det påvirker ejendommens værdi er et åbent spørgsmål, siger han.

Gribskov borgmester Kim Valentin (V) hilser et kommende salg og efterfølgende projekt velkommen.

- Men jeg vil da råde regionen til ikke at sætte prisen for højt, så det igen kommer til at stå lukket gennem længere tid. Jeg tror tiden er moden til, at der kan tænkes i boligprojekter i Esbønderup - vi mærker en stigende interesse fra projektmagere i Gilleleje og Helsinge, siger han.