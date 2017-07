Masseopsigelse hos sygeplejersker i Frederikssund. Foto Allan Nørregaard

Sygeplejersker siger op på stribe

Nordsjælland - 04. juli 2017 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forsøg på at få besat ledige sygeplejerskestillinger på akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød ved at lukke for indlæggelser på akutklinikken i Frederikssund om aftenen og i weekenden og pålægge sygeplejerskerne her vagter i Hillerød er mislykket.

Cirka syv sygeplejerske-stillinger skulle flyttes til Hillerød, men siden de pågældende medarbejdere er blevet varslet at de nu skulle arbejde både i Frederikssund og Hillerød, har kun én sygeplejerske accepteret flytningen. Én er gået på barsel og hele seks medarbejder har valgt at sige op.

En af de berørte sygeplejersker skriver på sin Facebook-side, at personalet har fået at vide, at hvis ikke de ville acceptere flytningen kunne man forvente en opsigelse.

- Personalet føler sig trådt på og har mistet gnisten og direktionens beslutning betyder at begge akutmodtagelser er på vej ned. siger sygeplejersken, der gerne vil være anonym, til Frederiksborg Amts Avis. Avisen er bekendt med hendes navn.

Ledende oversygeplejerske på akutafdelingen på Nordsjællands Hospital, Britt Holmgaard, der også leder akutklinikken i Frederikssund, fortæller, at man har varslet, at sygeplejersker på Frederikssund-akutklinikken fremover skal tage weekendvagter i Hillerød, således at alle medarbejdere uanset matrikel tager del i disse vagter.

- Vi har også i varslingsperioden spurgt sygeplejerskerne i Frederikssund, om de vil tage til Hillerød og hjælpe til, hvilket langt størstedelen har sagt nej til, siger hun.