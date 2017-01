Sundhedsplatformen mangler medarbejdere

- Vi mangler nogle kernemedarbejdere som både har noget viden om Sundhedsplatformen og det eksakte område, som skal forbedres, siger hun til DR P4 København.

Det er primært folk, der kan kode og registrere data, som Sundhedsplatformen har brug for. De skal blandt andet sikre, at hospitalernes afregningssystem og fødejournaler fungerer.

Men det er 'detaljer', siger vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital, Peder Mogensen.

- Med sådan et stort it-system kan der være nogle ting, der bliver samlet op på et senere tidspunkt. Det gør mig ikke utryg, siger han.

Behovet for flere medarbejdere skyldes blandt andet, at Sundhedsplatformen stadig er under tilpasning og justering på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet, hvor det blev taget i brug sidste år .