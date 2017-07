De to radikale politikere Christian Holm Donatzky og Karin Friis Bach på grunden ved Prøvestenen, hvor det nye sundhedshus skal bygges.

Sundhedshus skal være fælles

Nordsjælland - 17. juli 2017 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Helsingørs nye sundhedshus til 250 millioner kroner står klar i 2021 - med kommunale sundhedstilbud tilføjet en akutklinik og ambulatorier, som Region Hovedstaden i dag har i et separat hus i byen, så skal det give borgerne et meget mere sammenhængende sundhedstilbud end i dag.

Men det sker bedst, hvis arbejdet med at udvikle sundhedscentret får en bred politisk platform. Det siger de to radikale politikere, Christian Holm Donatzky, byrådsmedlem i Helsingør Kommune, og Karin Friis Bach, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og formand for regionsrådets sundhedsudvalg til Frederikbsorg Amts Avis.

Helt konkret ønsker de to politikere, at der fra starten af næste år etableres et fælles politisk udvalg med politikere fra både Region Hovedstaden og Helsingør Kommune, som skal fungere som et fælles rådgivende udvalg i den periode, hvor formen og indholdet af det nye sundhedshus skal planlægges.

- Man har længe talt om at sætte borgeren i centrum og skabe sammenhængende sundhedsforløb. Men det sker ikke uden samarbejde. Og hvis man ønsker et hus med fælles ledelse og fælles personale, så vil det give desto mere mening, at man allerede i etableringsfasen har et fælles politisk udvalg. Det tror jeg vil gøre, at vi kan nå længere med at nå den vision, siger Karin Friis Bach.

Christian Holm Donatzky tror på, at et fælles politisk ansvar for opgaven vil få de bedste løsninger frem.

- Det vil være med til at sikre en synergi mellem funktionerne. Så længe man sidder i hvert sit udvalg, bliver det ved med at være "dem" og "os". Og mulighederne for det nye sundhedshus er så store, at det er vigtigt, at vi nu viser en ægte vilje til samarbejde for at få de bedste løsninger frem, siger han.