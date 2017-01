Nordsjællandske unge får nu mulighed for at dyrke deres passion for skisport, mens de tager studentereksamen - vel at mærke på samme tid som de øvrige i gymnasiet. Foto: Mik

Studenterhue med skiene på

Med skiene under fødderne kan en række kommende gymnasieelever løbe ned ad løjperne med udsigt til en studenterhue efter tre år. Det private Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) nær Kokkedal åbner efter sommerferien op for en skilinje, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det bliver et af bare to gymnasier i landet, der efter sommerferien kan tilbyde den linje. Det andet er Oure Kostgymnasium på Sydfyn, som ligeledes går i gang efter sommerferien.

- Vi har en hel del i Danmark, der dyrker ski som idræt. De starter som små, men når de nærmer sig gymnasiet, så skiller det for alvor. I Norge, Sverige og andre steder i Europa er der skigymnasier, hvor de træner to gange om dagen. Det er et svært valg for vores 15-årige at flytte til Norge og Sverige, og så dropper de det, siger udviklingskonsulent Henrik Oksholm fra Danmarks Skiforbund.