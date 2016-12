Stormen Urd: Sådan forbereder du dig

Forebyg oversvømmelser og vandskader. Brug sandsække til at lave en barriere for at forhindre eller forsinke vandet i at trænge ind i dit hus. Læg gerne et stykke plastik op ad døren som yderligere tætning, inden du lægger sandsækkene. På indersiden af yderdøre kan du lægge håndklæder. Flyt så vidt muligt værdifulde genstande og andre ting, der ikke tåler vand til et sikkert sted.