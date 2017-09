Store tun filmet i Øresund

For første gang siden 1960´erne blev en tunfisk for få dage siden fotograferet i Øresund.

- Ikke længe før Hornbæk så vi store plask - vi sejlede til stedet og så til vores begejstring. To styk 200 kilos fisk skyder op ret foran båden blot få meter fra os. Selvsagt var vi fuldstændig ovenud lykkelige. Det er en drøm som jeg har haft siden barn, hvor min morfar berettede om sit tunfiskeri i Øresund . At se dem ret i vores eget hav er en helt enestående og livsforandrende oplevelse" siger Jesper Fohrmann som sammen med Tom Secher har fisket tun flere steder på kloden.

Sidste år var der nemlig mange efterretninger fra folk som havde spottet den store tilbagevendte fisk men ingen havde endnu haft heldet at tage et billede.

De to lystfiskere og tunjægere Jesper Fohrmann og Tom Secher var taget på vandet netop i håb om at kunne spotte Blåfinnet tun - også kaldet Atlantisk tun.

I de næste timer så de to venner omkring 50 fisk overfladen - med voldsomme plask, frit springende ud af vandet. De vurderer fiskene til at være i størrelsen fra 100-300 kilo".

- Det er en epokegørende begivenhed at den Atlantiske tun er sikkert tilbage i Øresund og dette skyldes, at tunen er i stor vækst i Nordatlanten. I mange år har der været meget strenge restriktioner overfor erhvervsfiskeri efter tun i bl.a. Middelhavet og dette har forårsaget at de store tun er i stor vækst og der er grund til tro at bestanden fortsat vil stige hvis restriktionerne fortsætter", siger Jens Peder Jeppesen, marinbiolog og akvarie- og museumschef på Øresundsakvariet under Biologisk Institut.