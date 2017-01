Spritbilister oftere i fælden

- Stigningen er ikke et udtryk for, at der er flere spritbilister, men et udtryk for en god indsats på området. Der er for mange derude, men det er positivt, at politiet sætter fokus på det. Vores samarbejde med politiet og andre myndigheder er helt afgørende og gør, at vi kommer stærkere igennem med vores budskab, siger administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller.