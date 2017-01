I dag er det kun muligt at belåne 60 procent af værdien i et sommerhus. Det vil regeringen ændre til 75 procent.

Spar 1000 kroner på lån til sommerhus

Nordsjælland - 02. januar 2017 kl. 10:41 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lidt ekstra vitaminer kan være på vej til sommerhusmarkedet. Finansieringen af sommerhuskøbet kan således bliver billigere, hvis politikerne i Folketinget kan blive enige. Regeringen har i sit regeringsforslag foreslået at øge belåningsgrænsen til 75 procent, hvor det i dag kun er muligt at belåne 60 procent af værdien af sit sommerhus som et realkreditlån.

- Overvejer du at købe sommerhus, vil den nye grænse give adgang til billigere finansiering sammenlignet med banklån. Det kan betyde, at der kommer mere interesse for at købe sommerhus, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Ifølge beregninger fra Realkredit Danmark kan det betyde en månedlig besparelse på lidt over 1000 kroner. En del af lettelsen i dette beregningseksempel skyldes dog, at man afdrager mindre på banklånet, da man i stedet kan låne et større beløb som et afdragsfrit realkreditlån.

- Afdrag er imidlertid opsparing til en selv - og tager man højde for denne effekt, så bliver besparelsen kun på små 200 kroner. Så forslaget giver altså en pæn lettelse på likviditeten og mindre på omkostninger, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Han forventer dog ikke store prisstigninger i år.

- Sommerhusmarkedet vil fortsat være karakteriseret af et højt udbud af boliger til salg, og vi venter derfor heller ikke større prisstigninger næste år. I stedet er der lagt op til mere stabile, til svagt stigende priser på sommerhuse i 2017, vurderer Christian Hilligsøe Heinig.