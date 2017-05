Sommerhussalget stiger

Salget af sommerhuse er for alvor kommet op i omdrejninger de seneste år. Statistikkerne peger i retning af, at flere har fået lyst til at investere i sommerhuse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tal fra ejendomsmæglernes portal Boligsiden.dk viser, at sommerhussalget er steget 20 procent i løbet af årets første fire måneder i forhold til samme periode sidste år. Her er Gribskov og Halsnæs blandt højdespringerne med en stigning på henholdsvis 27,2 procent og 26,1 procent.

Samtidig gør nye regler for realkreditbelåning det billigere at låne, og derfor forventer kommunikationsdirektør Birgit Daetz, at salget i år kommer til at ligge omkring niveauet fra 2006, selvom der er et stykke op til de rigtig gode år mellem 2002 og 2005.