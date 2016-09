Skuffelse over trafik-udspil

- Jeg havde ventet mere. Alle er klar over, at det er meget påtrængende med penge til infrastruktur i Nordsjælland - men at der er begrænsede midler. Men jeg sætte min lid til at forslagene ikke er vedtagede, og at der kan ske meget endnu, siger Halsnæs-borgmester Steen Hasselriis. Foto: Allan Nørregaard

Nordsjælland - 06. september 2016 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havde man sat næsen op efter kroner og ører til udvikling af den nordsjællandske trafikinvesteringer, så var der intet at hente i regeringens finanslovsforslag - og heller ingen ord om Nordsjælland i 2025-plan. Det skuffer en række Venstre-borgmestre, som Frederiksborg Amts Avis har talt med, efter at regeringens forslag blev fremlagt i sidste uge.

- Jeg havde ventet mere. Alle er klar over, at det er meget påtrængende med penge til infrastruktur i Nordsjælland - men at der er begrænsede midler. Men jeg sætte min lid til at forslagene ikke er vedtagede, og at der kan ske meget endnu, siger Halsnæs-borgmester Steen Hasselriis.

Længere mod øst er Gribskov-borgmester Kim Valentin skuffet.

- Jeg står med åben mund og undrer mig. Alle tal viser at Nordsjælland er et af de steder i landet der har mest brug for en udbygning af infrastrukturen. Vi har haft omfattende dialog med landspolitikere, hvor der var enighed om behovet. Jeg tror ikke det er det de her de efterlader os i. Der må ligge nogle udspil og vente et sted, siger han.

Også John Schmidt Andersen, der bærer borgmesterkæden i Frederikssund, havde ventet sig mere af regeringen.

- De manglende bevillinger er stærkt utilfredsstillende. Under vores store forarbejde med at finde fælles politisk fodslag i Nordsjælland havde jeg regnet med, at der ville være penge til projekter, som er vedtaget men blot mangler finansiering - som for eksempel færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen, siger han.

Naboborgmesteren i Egedal, Willy Eliasen savner også penge til Frederikssundsmotorvejen.

- Nu bygger man en ny bro over Roskilde Fjord, men det er meningsløst, hvis ikke man får gjort fødekæden færdig og lukket motorvejshullet fra Frederikssund til Smørum, siger han.