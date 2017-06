Sjældent bronzesværd fundet

Et bronzesværd, der er mellem 3000 og 3500 år gammelt, er dukket op af den nordsjællandske muld. Fundet har fået arkæologerne til at gøre store øjne, da det er særdeles velbevaret, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Sidste gang der blev fundet sådan et i Nordsjælland var lige omkring krigen, så jeg tror, at det i hvert fald er 70 år siden, siger Esben Aarsleff, afdelingsleder på Museum Nordsjælland.

Fundet er gjort for nylig, i midten af juni, på en mark i området mellem Skævinge, Meløse og St. Lyngby. Det var en privatperson bevæbnet med metaldetektor, der hev sværdet op af jorden og efterfølgende leverede det ind til museet, hvor arkæologerne var ved at vælte over hinanden for at se nærmere på det. Det skyldes, at sværdet er stort set helt, hvilket hører til sjældenhederne.