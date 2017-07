Tre vagtposter foran indkørslen til Høveltegård, som under 2. verdenskrig var træningslejr for Schalburgkorpset. Billedet er ikke fra filmen. Foto: Ukendt/Scanpix Danmark

Send til din ven. X Artiklen: Sjælden nazifilm dukket op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjælden nazifilm dukket op

Nordsjælland - 28. juli 2017 kl. 11:20 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hidtil ukendt filmspole er dukket op med optagelser fra afsløringen af et mindesmærke for faldne danske soldater i nazismens tjeneste - formentlig en af de mest betydningsfulde nazistiske ceremonier under 2. Verdenskrig i Danmark. Der er tale om en spole med råfilm på knap 10 minutter, fra den 2. juni 1944, bare få dage før D-dag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I filmen er et stort antal tyske og danske top-nazister fra Waffen SS samlet på Høveltegård mellem Allerød og Birkerød. Høveltegård og godsets jorder ned til Sjælsø var dengang træningslejr for Schalburgkorpset - et korps af danske i tysk tjeneste under besættelsen.

Optagelserne viser klip fra indvielsen af mindesmærket for Christian Frederik von Schalburg, som korpset er opkaldt efter og som blev dræbt 2. juni 1942.

- Mindesmærket eksisterer ikke længere. Det er blevet sprængt i stumper og stykker af modstandsbevægelsen, forklarer lektor emeritus fra Københavns Universitet, Palle Roslyng, i en videosekvens, som Forsvaret har produceret i kombination med de originale optagelser.

Derudover indeholder filmspolen også råklip fra SS-soldaters træning i området. Optagelserne er formentlig lavet med henblik på at indgå i en propagandafilm.

Chefen for Forsvarsakademiets institut for militærhistorie er international anerkendt ekspert i Waffen SS. Niels Bo Poulsen har bl.a. afsluttet et forskningsprojekt om Waffen SS og sammen med to kollegaer udgivet bogen " Waffen SS, Europas nazistiske soldater". Den hidtil ukendte filmspole vækker begejstring hos Niels Bo Poulsen, som særlig hæfter sig ved hvordan filmen klart beskriver nazisternes dødskult og idealer, skriver Forsvaret i en omtale af fundet.

Se filmen herunder