Sigtet skattemedarbejder blev undersøgt internt af Skat

- Jeg fik at vide, at han blev undersøgt. Og jeg fik at vide, at man havde fundet noget, som var interessant. Men efterfølgende hørte jeg ikke mere om sagen, siger Lisbeth Rømer til TV2.

Undersøgelsen fandt sted for flere år tilbage omkring 2010 eller 2011. Det var Skats interne revision, som undersøgte medarbejderens økonomi.

Undersøgelsen skulle sikre, at han ikke udnyttede sin stilling eller havde indtægter, der kunne tyde på korruption, skriver TV2.

Den tidligere skattemedarbejder er sammen med en udlandsdansker sigtet for at have svindlet med udbytteskat for 37 millioner kroner. Svindlen skal være sket i 2007.

Medarbejderen fik ifølge Bagmandspolitiets sigtelse udbetalt 1,7 millioner kroner af udlandsdanskeren, som han uberettiget havde udbetalt udbytteskat til.

Hvis sigtelsen viser sig at holde stik, havde han altså fået udbetalt de 1,7 millioner kroner, da Skat undersøgte hans økonomi.

Skat har ikke ønsket at kommentere oplysningerne til TV2.

Mandag udløber varetægtsfængslingen af den tidligere medarbejder. En dommer ved Retten i Lyngby skal afgøre, om varetægtsfængslingen skal forlænges.

Sagen har umiddelbart sammenhæng med den store sag om svindel med udbytteskat for 12,3 milliarder kroner, har Bagmandspolitiets chef tidligere oplyst. Denne svindel skal dog være sket senere, nemlig fra 2012 og frem.