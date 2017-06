Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Shitstorm: Togrevisorer svines til efter løgnehistorie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Shitstorm: Togrevisorer svines til efter løgnehistorie

Nordsjælland - 14. juni 2017 kl. 11:43 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De bliver kaldt fatsvage fjols, bureaukrater, dumme svin og skrankepaver. DSB og deres togrevisorer er blevet centrum for en viral shitstorm efter et opslag på Facebook tirsdag aften, der i billede og tekst beskriver, at en ældre dame fik en bøde, fordi hun ikke kunne finde ud af at tjekke ind med sit rejsekort.

Men historien er falsk. Den er skrevet af den falske profil Felix Andersen og billedet er taget fra DSBs facebookside.

DSB har da også afvist hele sagen, men det kan ikke forhindre, at den bliver delt og kommenteret på Facebook. 43.000 mennesker har reageret, mere end 9000 har delt og over 7400 har kommenteret den falske historie.

De fleste er forargede mens nogle forsøger at gøre opmærksom på, at det hele er en løgnehistorie.

Billedet er misbrugt - Billedet er taget af en anden kunde på et andet tidspunkt. Det er taget fra DSBs Facebook-profil, hvor vi svarer på henvendelser, fortæller Niels-Otto Fisker, der er pressechef hos DSB.

Han fortæller, at der har været en episode, hvor en ældre kvinde, har fået en afgift, men ingen kan genkende den beskrivelse, som fremgår af det opslag, der nu er blevet genstand for en såkaldt shitstorm på Facebook.

- Det er noget, der bliver talt om, når så mange deler og kommenterer sagen på, og det er brandærgerligt, at nogen misbruger den åbenhed og kontakt, vi har med kunderne via Facebook til at sprede forkerte oplysninger, siger Niels-Otto Fisker.

DSB har nu fjernet det oprindelige opslag fra deres Facebook-side.

- Det påvirker negativt Sagen bliver også debatteret af de ansatte, der er organiseret hos Dansk Jernbaneforbund, fortæller kommunikationsansvarlig Carsten Jokumsen. Forbundet har nogle interne debatgrupper, hvor episoden bliver diskuteret.

- Man kan ikke gå på arbejde uden at der en gang imellem sker misforståelser eller fejlbedømmelser, men det er hårdt pludselig at opleve den stemning af fjendskab, der strømmer ud fra tasterne. Vores medlemmer er ikke offentlige personer, så det er de helt uforberedte på, siger Carsten Jokumsen.

Ved tidligere episoder har Dansk Jernbaneforbund set eksempler på, at medlemmer måtte sygemelde sig, fordi de var blevet centrum for en lignende shitstorm, og den hadske stemning påvirker ikke kun den enkelte person, der har været involveret i den episode, der pludselig bliver en del af den offentlige mening.

- Det påvirker medlemmerne meget kraftigt, både fordi det påvirker stoltheden ved at gå på arbejde men når det bliver legat verbalt at slå på myndighedspersoner i det offentlige rum, så oplever medlemmerne også et fald i den autoritet, der er nødvendig for at kunne løse den opgave, som de er ansat til, siger Carsten Jokumsen.

Se DSBs reaktion på det falske opslag her