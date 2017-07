Se billederne: Her fanger ørnen sit bytte

Det går lynhurtigt, når en fiskeørn får øje på sit bytte og i rasende fart dykker mod vandoverfladen for at sikre sig aftensmaden. Lizzie Sørup Pedersen fra Helsinge forevigede forleden den dramatiske jagt over Strømdam Engsø nær Hillerød, hvor den flyvende jæger endte med at vinde over en brasen i vandet.