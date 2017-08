S: Psykiatrien skal løftes

- Hvert eneste år har vi satset mere på psykiatrien, og det skal vi fortsætte med. Vi står i en situation, hvor vi blandt andet kan se, at langt flere børn og unge får en psykiatrisk diagnose og behov for behandling, og vi bør gøre mere for, at de psykiatriske patienter får lige så gode vilkår, som patienter med andre sygdomme, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der påpeger, at der i år er et meget lille rum af frie midler ved budgetforhandlingerne. - Vi taler om 10 millioner kroner i varige midler, 10 millioner kroner i engangsmidler og så har administrationen udarbejdet et katalog af administrative besparelser på i alt 20 millioner kroner. Vores ambition er at forøge psykiatriens budget med cirka 20 millioner kroner årligt. Men det afhænger af, hvad partierne kan blive enige om. Vi vil gerne markere, at psykiatrien har høj prioritet for os i forhandlingerne , siger hun.