Regionsformand: Beregning bag Sundhedsplatformen var rosenrød

Hun tiltrådte kort efter, at Region Hovedstaden i december 2013 tegnede kontrakt med det amerikanske firma Epic.

Det var alt for optimistisk, at Region Hovedstaden ville score en hurtig økonomisk gevinst på Sundhedsplatformen.

Aftalen byggede på en business case fra regionens afdeling for it, mediko og telefoni. Vurderingen var "meget positiv" og "meget optimistisk", mener Sophie Hæstorp Andersen.

- Den siger, at udgifterne til systemet kan betales tilbage på 9-11 år, og at de første effektiviseringer kan hentes allerede i 2016, hvor de første hospitaler kom på, siger hun og tilføjer:

- Enhver kan sige sig selv, at det er en meget rosenrød fremstilling at hente effektiviseringer samme år, hvor kun et par hospitaler kom på Sundhedsplatformen.

Når platformen er fuldt indført på hospitalerne, kan man årligt spare 575-910 millioner kroner, viser vurderingen.

Sundhedsplatformen erstatter godt 30 forskellige systemer på hospitalerne i landets største region.

Flere hospitaler har haft massive problemer. Herlev Hospital må holde åbent om aften for at følge med. Hospitaler har i 39 tilfælde brudt loven om maksimal ventetid for patienter.

Afsluttet behandling overføres ikke altid til registre, der overvåger kvalitet og ventetid på kræftbehandling.

Trods problemerne skal regionens hospitaler i 2018 høste økonomiske "gevinster" på 102 millioner kroner som følge af mere effektiv administration og planlægning af behandlingen af patienterne. Og regionens ledelse lægger op til, at hospitalerne de tre efterfølgende år skal effektivisere for samlet 750 millioner kroner.

Regionen må måske lempe effektivitetskravene, erkender Sophie Hæstorp Andersen.

- Det kan meget muligt være, siger hun.

Region Hovedstaden venter at bruge 2,1 milliarder kroner på Sundhedsplatformen.