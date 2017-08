Raket-Madsen er fængslet for uagtsomt manddrab

Opfinder Peter Madsen er varetægtsfængslet i 24 dage for uagtsomt manddrab på en svensk kvinde, men ikke for drab.

Dommer Kari Sørensen fortæller lørdag eftermiddag, at hun ikke har fundet grundlag for at fængsle Peter Madsen for drab på svenske Kim Isabell Frerika Wall.

I stedet har Kari Sørensen valgt at fængsle ham for uagtsomt manddrab. En sigtelse, der er langt mildere end drab.

Det er Peter Madsens forklaring under retsmødet, som danner grundlag for dommerens afgørelse, fortæller Kari Sørensen.

Hvad han har fortalt, ved kun Kari Sørensen, Peter Madsen og anklager Louise Nielsen. Dørene til retsmødet var nemlig lukkede under Madsens forklaring.

Inden dørene blev smækket i, lød sigtelsen på, at Madsen skulle have dræbt Wall på et ukendt sted på en ukendt måde torsdag aften efter klokken 19.

Men Kari Sørensen fortæller, at Louise Nielsen efter at have hørt Peter Madsens forklaring rejste en såkaldt subsidiær sigtelse, som drejede sig om uagtsomt manddrab på et et ukendt sted og på en ukendt måde i samme tidsrum.

Hvad der fik Louise Nielsen til at rejse denne sigtelse, står altså hen i det uvisse. Men formentlig har hun vurderet, at drabssigtelsen ikke ville holde i byretten. Og det gjorde den altså heller ikke.

Mens Peter Madsen blev fremstillet i grundlovsforhør, blev ubåden "UC3 Nautilus" lørdag eftermiddag bjærget af politiet og Marinehjemmeværnet.

Arbejdet med at hæve den 18 meter lange ubåd til havoverfladen gik i gang lørdag klokken 10.

Sidst på eftermiddagen var ubåden synlig på havoverfladen, og arbejdet med at bugsere undervandsfartøjet i land var i fuld gang.

Ubåden, der betragtes som muligt gerningssted, skal undergå tekniske undersøgelser.

Det var den svenske kvindes kæreste, der natten til fredag kontaktede politiet, da kvinden ikke var vendt hjem efter en reportagetur om bord på ubåden.

En større eftersøgning blev iværksat, og fredag formiddag fik myndighederne kontakt til ubåden.

Kort tid efter sank ubåden under mystiske omstændigheder. Forinden havde Peter Madsen reddet sig selv ud.

Han forklarede, at han havde sat den svenske kvinde af ved en restaurant på Refshaleøen torsdag aften.

Senere blev han anholdt og sigtet for drab på kvinden.