Pulje skal sikre cyklister mod ulykker

En ny pulje skal være med til at undgå højresvingsulykker, og det vil især komme kvinderne til gode.

Flere kvinder cykler nemlig i byerne, når de skal til og fra arbejde, bringe eller hente ungerne i institution eller de er ude for at handle og derfor er kvinderne også mere udsatte for de voldsomme højresvingsulykker.

Ifølge en rapport om ulykker fra 2002-2015 har seks ud af ti cyklister, der er kommet til skade eller er blevet dræbt i en højresvingsulykke været kvinder.

- Bliver cyklisten først ramt i fart af en svingende lastbil, ser vi desværre ofte, at cyklisten kommer alvorligt til skade eller mister livet i ulykken. Derfor har vi meget fokus på højresvingsulykkerne, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets afdeling for Trafiksikkerhed og cykling.

En ny rapport fra Vejdirektoratet, der endnu ikke er offentliggjort, viser, at de fleste ulykker sker i dagslys og tørt vejr, og at ulykkerne sker i lyskryds i byerne.

Vejdirektoratet anbefaler derfor, at det netop er den type kryds, som kommunerne får identificeret og forbedret.

Puljen er på 1,5 millioner kroner og kan søges af kommunerne frem til august. Projekterne skal sættes i gang i løbet af efteråret 2017.