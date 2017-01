Prop fra 1968 skal fjernes fra station

Folketingets Transportudvalg lagde onsdag vejen forbi Hillerød station. Her ønsker Region Hovedstaden og fem nordsjællandske kommuner at opgradere stationen, så lokalbanens spor forbindes cirka 100 meter på tværs forbi den gamle stationsbygning fra 1864. På den måde kan tog fra Hundested i princippet fortsætte mod Gilleleje, Helsingør eller Tisvilde - og passagerer kan komme fra de tre byer til Favrholm station ved det kommende storhospital uden at skulle skifte tog undervejs.

- Faktisk var det først i 1968, da S-toget kom til Hillerød, at forbindelsen blev afbrudt. For indtil kørte togene fra Købehavn via Hillerød og Fredensborg til Helsingør, fortalte DSB banechef Tommy Frost, da han viste rundt på stationen.

- Vi støtter projektet og har været med til at give en tidligere bevilling til formålet. Staten må gå ind med støtte, for der er brug for en opgradering. De 68 millioner må vi kunne finde - eventuelt i flere omgange. Om regionen må få lov at frigive deres indefrosne midler til at betale deres andel af projektet, er ikke mit bord. Men jeg kan da godt forestille mig, at det ikke er noget, der vil glide let ned i Finansministeriet. Men jeg mener faktisk vi grundlæggende bør have en debat om, hvorvidt vi skal droppe de snærende bånd for en række projekter, som koster penge, men hvor der ingen tvivl er om samfundsværdien, siger han til Amtsavisen.