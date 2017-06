Polsk direktør skal i fængsel for sort arbejde sat i system

Politiet er på udkig efter en polsk direktør, der tirsdag i Hillerød blev idømt ubetinget fængsel for omfattende sort arbejde og svindel.

Den lyder på ubetinget fængsel i to år, ligesom han er blevet udvist for bestandig.

Undervejs i sagen har den tiltalte været til stede i retten for at afgive forklaring, men da dommen skulle afsiges, var han ingen vegne at se.

Derfor har dommeren besluttet at varetægtsfængsle ham, fremgår det af et referat af sagen på rettens hjemmeside.

Oveni straffen er han idømt en tillægsbøde på 9,1 millioner kroner, ligesom han skal betale erstatning på 7,3 millioner kroner til Skat, oplyser senioranklager Louise I. Pansa Lauemøller fra Nordsjællands Politi.

Det var sidste sommer, at politiet tog ud for at ransage mandens adresse i Lynge.

Direktøren havde en samarbejdsaftale med et stort entreprenørselskab, J. Jensen. Ifølge aftalen skulle Zmojdas ansatte være omfattet af dansk overenskomst, og han måtte heller ikke bruge underentreprenører.

Ingen af disse krav levede han ifølge dommen op til.

Den 39-årige havde dels "et ubestemt antal personer" ansat til en timeløn på 70 kroner, uden at Skat blev orienteret, og uden at der var indeholdt skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

Dels viste det sig, at han faktisk havde samarbejdet med 25 underleverandører. Flere af disse var belastet af, at de havde stor gæld til Skat og i øvrigt var umulige at få kontakt med, oplyser retten.

Under afhøringen i retten kneb det dog for den 39-årige at huske noget om sine kontaktpersoner.

Han stod ifølge anklageren til en straf på ikke under to et halvt års ubetinget fængsel, og det blev altså næsten opfyldt.

I øvrigt er sygdom årsagen til, at han udeblev fra domsafsigelsen, oplyser hans forsvarer, advokat Andro Vrlic.

Pawel Zmojda vil anke dommen til frifindelse i Østre Landsret.