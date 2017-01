Politiet mangler afgørende spor i sag om mulig trick-tyv

Den 6. januar efterlyste Nordsjællands Politi en 47-årig rumænsk mand, som formentlig står bag tricktyverier for over en halv million kroner her i Nordsjælland og Københavnsområdet.

Nordsjællands Politi har siden da modtaget over 30 henvendelser fra borgere, der mener at have set ham, men desværre har det endnu ikke båret frugt. Derfor efterlyses han igen.