Politiet giver frit lejde til våbenindlevering

Som følge af Folketingets beslutning om at skærpe straffen for ulovlig våbenbesiddelse fra ét til to år kan man nu uden frygt for at blive straffet aflevere våben, våbendele eller sprængstoffer, man måtte have liggende, skriver Frederiksborg Amts Avis.