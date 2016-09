Både hjemmehjælpere og butikspersonale bliver nu undervist i at lure tricktyvene af i et nyt samarbejde mellem Nordsjællands Politi og kommunerne. Foto: Mik. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Politi uddanner personale mod tricktyve

Nordsjælland - 13. september 2016

Nordsjællands Politi går sammen med en række kommuner og butikscentre for at bekæmpe tricktyverier. Ved at uddanne butikspersonale og medarbejdere i hjemmeplejen samt holde oplæg i udvalgte aktivitetscentre, håber politiet at kunne nå ud til flere borgere med gode råd om, hvordan man undgår at blive offer for et tricktyveri.

- Vi ser desværre, at tricktyvene bliver mere og mere udspekulerede, både når der er tale om tyverier fra borgere, der er ude at handle og borgere, som bliver narret til at lukke fremmede ind i deres hjem, siger vicepolitiinspektør Finn Bernth Andersen, Nordsjællands Politi, i en pressemeddelelse.

Med kampagnen håber Nordsjællands Politi at kunne ændre den seneste tids tendens, hvor et stigende antal borgere oplever at blive udsat for tricktyveri.

- Tricktyveri er et særligt fokusområde for Nordsjællands Politi. Derfor er jeg glad for, at kommuner og butikscentre har været positive overfor samarbejdet. Tricktyverier kan nok aldrig helt stoppes, men i fællesskab kan vi gøre det sværere for tricktyvene, siger Finn Bernth Andersen.