Politi styrker indsats langs kyster efter dødsulykke

Nordsjællands Politi styrker patruljeringen langs kysterne for at dæmme op for bl.a. for hurtige vandscootere, som kostede to turister livet i en ulykke i Københavns Havn i maj i år. Fredag formiddag satte betjente derfor en tyve fods båd i vandet. Frem til slutningen af august indgår båden i almindelig patruljering og udrykningssejlads langs politikredsens kyster i Øresund, Kattegat, Isefjorde og Roskilde Fjord.