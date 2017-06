I juni har der været frit lejde for at aflevere vaben til politi.

Politi: Undgå problemer og aflever dine våben

Nordsjællands Politi har igennem et Facebookopslag udsent et sidste opråb om at aflevere sine våben og få frit lejde. En sag fra Hillerød som sn.dk har omtalt i tirsdags blev fremhævet i denne forbindelse og her fortæller Nordsjællands politi hvilke problemer det kan føre med sig, hvis man forsøger at gemme en pistol på et pizzeria.

"Mandag aften cruisede vi igennem Hillerød, da vi spottede en noget besynderlig opførsel fra en gæst på et pizzeria. Gæsten sprintede nemlig ud på toilettet, straks han så synet af os."

Læs resten af den historien ved klik på Facebookopslaget herunder.