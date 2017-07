91-årig i Gribskov død efter erkendt plejesvigt. Svært helt at undgå fejl, siger udvalgsformand

Plejesvigt er svære at undgå

Nordsjælland - 18. juli 2017 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 91-årig kvinde døde tilbage i maj måned efter et forløb, hvor Gribskov kommune efterfølgende har givet hjemmeplejefirmaet Attendo et påbud om en handleplan, fordi man havde fundet alvorlige fejl og mangler - såsom manglende faglige kvalifikationer hos plejepersonalet. Gribskov kommune har også indberettet sagen til Tilsynet for Patientsikkerhed. Men selvom der har gennem tiden har været flere sager med Attendo i Gribskov, så afviser Birgit Rosswall (V) formand for Gribskov Social og sundhedsudvalg overfor Frederiksborg Amts Avis, at sagen derudover får konsekvenser for firmaet.

- Attendo har lagt sig fladt ned og erkendt, at der er begået en fejl. Og de er kommet med en plan for at rette op i den pågældende afdeling. Men fejl kan ikke undgås, når vi har med mennesker at gøre. Der skete også fejl, da kommunen selv stod for hjemmeplejen. Men vi skal hver gang vi hører om fejl, her eller andre steder, skal vi spørge os selv: Kan det undgås, og hvorfor opstod fejlen, siger Birigt Roswall, der beklager den oplevelse, de pårørende til den afdøde 91-årige har haft.

- Attendo har et ledelsesmæssigt ansvar for at sikre, at plejen foregår som den skal. Når det er sagt, så oplever både vi og andre kommuner, at det kan være svært at rekruttere folk med de rette kompetencer til området, siger Birgit Roswall.