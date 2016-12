Send til din ven. X Artiklen: Pendlere skal se sig godt for Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pendlere skal se sig godt for

Nordsjælland - 28. december 2016 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det ny fælles takstsystem for busser og tog træder i kraft den 15. januar, giver det udfordringer for nordsjællandske pendlere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lige nu kører annoncekampagne for det ny takstsystem for busser og tog på Sjælland under overskriften: Enklere priser og billetter.

Men for pendlere i det nordligste hovedstadsområde, der har haft et pendlerkort til alle zoner, er det ny system langt fra enkelt.

For der er ikke noget der hedder »alle zoner« i det ny Takst Sjælland billetsystem. Vil man have pendlerrabat, skal man fremover købe et periodekort til en bestemt strækning. Men det ny system rummer faldgruber. For eksempel kan pendlere i Hornbæk og Ålsgårde ikke køre gennem Helsingør, hvis de vælger deres hjemby som startzone og København som slutzone. Helsingør er ellers den naturlige rejsevej, hvor man skifter fra Hornbækbanen til Kystbanen videre ind mod København.

- Omkring Helsingør er zonerne udformet på en måde, så Ålsgårde og Espergærde ligger i samme zone. Vi har ikke fundet en optimal løsning på det problem, så opfordringen til dem på Nordkysten i Ålsgårde og Hornbæk er at vælge en nabozone som startzone. Det koster 100 kroner mere, men sikrer muligheden for at køre gennem Helsingør. Så det gode råd er, at man her skal vælge Helsingør eller Dronningmølle som startzone, siger Eskil Thuesen, centerchef i Movia og talsmand for Takst Sjælland. Han medgiver, at zone 14 Hornbæk og 15 Ålsgårde/Espergærde er dem man er mindst stolt af ved det ny takstsystem.

Takst Sjælland er trafikselskabernes løsning på et samlet rabatsystem for hele Sjælland, hvor der i dag er tre til fire forskellige måder at beregne priser og rabatter.