EFter årest sporarbejder på Kystbanen og s-togssporene i København kommer turen i 2018 til Frederikssundbanen. Foto Allan Nørregaard

Pendlere skal over i busser

Nordsjælland - 06. september 2017 kl. 21:09 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Banedanmark skal i 2018 ud i et større sporarbejde mellem Valby og Frederikssund, og det betyder at s-togs pendlerne fra påske til og med sommerferien i perioder skal bytte toget ud med togbusser.

- Tiden er inde til en gennemgribende renovering og fremtidssikring af skinner og spor på strækningen mellem Valby og Frederikssund. Det er et omfattende arbejde, men nødvendigt for i længden at kunne opretholde en stabil togtrafik på strækningen, siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Det omfattende arbejde betyder, at strækningen vil være spærret for togtrafik i flere perioder til næste år. Den længste spærring ligger henover sommeren i juni til august.

- Men der er ingen tvivl om, at det bliver en udfordring for passagererne. Vi håber, at de vil have tålmodighed med os, siger han.

En del af arbejdet klares om natten, men i Påsken, Store Bededagsferien, Kristi Himmelfartsferien, Pinsen og 12 uger hen over sommeren fra 1. juni til 25. august skal de rejsende over i busser.

- Når Banedanmark har afsluttet detailplanlægningen af sporarbejdet, sætter vi os sammen med pendlerne og laver en køreplan for Togbusserne. Vi har rigtig mange kunder, som bliver berørt af sporarbejdet. Derfor vil vi tage hensyn til de ligeså mange forskellige ønsker til hurtige og direkte Togbusser, siger informationschef i DSB Tony Bispeskov, der forventer, at den endelige køreplan for Togbusserne tidligst er klar i det nye år.