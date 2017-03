Region Hovedstaden er parat til at gå til domstolene for at få patienter - og efterladte - til at betale tilkendte erstatninger for behandlingsfejl tilbage

Send til din ven. X Artiklen: Patienter skal betale 10 millioner tilbage til region Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Patienter skal betale 10 millioner tilbage til region

Nordsjælland - 06. marts 2017 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden har foreløbig sparet cirka 10 millioner kroner i udbetaling til patienter for behandlingsfejl, efter at regionen i juni 2015 strammede praksis og besluttede at anke flere afgørelser fra Patienterstatningen til Ankenævnet for Patienterstatning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På halvandet år har regionen anket 45 afgørelser til Ankenævnet for Patienterstatning. 28 af sagerne er nu afgjort, og de 16 sager er faldet ud til regionens fordel. De 16 vundne sager betyder, at regionen kan reducerer sine erstatningsudbetalinger til patienter med lige over 10 millioner kroner. Det fremgår af en orientering til regionens forretningsudvalg.

I et enkelt tilfælde har regionen udtaget en stævning mod en borger for at få tilbagebetalt en erstatning, som Ankenævnet har afgjort var uberettiget.

Region Hovedstaden var den sidste af landets regioner, som besluttede at stramme praksis og anke afgørelser, som man var uenige i rent juridisk.

Gruppeformand for socialdemokraterne i regionsrådet Leila Lindén kan godt forstå, at borgere der har modtaget erstatning for fejl kan have svært ved at forstå, at de får et krav på tilbagebetaling.

- Men vi har et system, hvor begge parter kan anke en afgørelse, sådan er lovgivningen indrettet. Og de penge regionen sparer her, er jo hårdt tiltrængte andre steder i sundhedsvæsenet, siger hun.