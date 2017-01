Overfaldte 14-årig: Nu efterlyses mulig gerningsmand med billeder

Poltiet har tidligere efterlyst den formodede gerningsmand med signalement, og advaret om, at vi de lå inde med gode overvågningsbilleder

Men da det ikke har givet pote, frigiver politiet nu overvågningsbillederne fra toget. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Ifølge politiet skulle den 14-årige på sin hjemrejse have bemærket, at nogle unge mænd udøvede hærværk på en dør i toget. Det ønskede drengen at filme med sin mobiltelefon, for derefter at sende det til en veninde.

Det kan ifølge politiet muligvis tirret gerningsmanden til at overfalde drengen.

Politiet beder derfor om jeres hjælp til at identificere den formodede gerningsmand, således at de kan få hans version af forløbet.

Genkender man manden på billederne, hører Nordsjællands Politi meget gerne vidner, som kan kontakte politiet via mail nje010@politi.dk eller via telefon 114.