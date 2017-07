Opgiver ikke køkken trods nej

- Pointen er, at rammen for kvalitetsfondsprojekterne - herunder Nyt Hospital Nordsjælland - er fastsat for så lang tid siden, at den ikke kan rumme de ting, man gerne vil have på et moderne superhospital. Men i og med at det projekt, som ligger på bordet for det ny hospital rummer en selvstændig servicebygning ved siden af hospitalet, så er det ikke for sent at ændre anretterkøkkenet til et produktionskøkken, selvom byggeriet snart går i gang - hvis blot regionen får lov at sætte penge af til det. Derfor skal vi blive ved med at presse på politisk for en løsning, for det er ulogisk og forkert ikke at bygge et rigtigt køkken, siger hun.