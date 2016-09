De 200 afskedigelser fordeles rundt på regionens arbejdspladser. Dog undgås afskedigelser helt på Nordsjællands Hospital. Foto Allan Nørregaard

Omdiskuteret hospital slipper for fyringer

Nordsjælland - 21. september 2016 kl. 11:26 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der forsvinder en række stillinger på Nordsjællands Hospital, som følge af det netop vedtagne budget for Region Hovedstaden, så kan hospitalets ledelse helt undgå at skride til fyring af medarbejdere. Det fremgår af en opgørelse fra Region Hovedstaden. Hospitaler som Rigshospitalet og Hvidovre-Amager skal omvendt ud at afskedige hver cirka 50 medarbejdere.

Antallet af afskedigelser i Region Hovedstaden kan holdes nede på omkring 200 ansatte. Det står nu klart, efter at regionsrådet tirsdag aften vedtog budgettet for 2017.

Et budgetforlig indgået tidligere på måneden indebar besparelser og omprioriteringer for i alt omkring 640 mio. kroner ud af et budget på 38 mia kr.

Siden aftalen er indgået, står det nu klart, hvor mange afskedigelser der reelt bliver tale om. Således forventer regionen at maksimalt 200 ud af regionens ca. 40.000 ansatte skal stoppe. Antallet af afskedigelser vil blive bragt endnu længere ned de kommende måneder, hvis der for eksempel er mulighed for at omplacere medarbejdere.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) understreger, at det har været en vanskelig udfordring:

- Men jeg er også glad for, at vi er et bredt flertal i regionsrådet, som sammen har taget ansvar for den svære situation. Det er lykkedes os at gøre det på en måde, der bedst muligt skåner patienter og personale, samtidig med at vi udvikler fremtidens sundhedsvæsen, siger hun.

Sparerunden betyder nedlæggelse af omkring 900 stillinger, men reelt skal regionen kun skride til 200 afskedigelser.