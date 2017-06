Nyt hospital skal stå klar i 2022

Nordsjællands kommende storhospital syd for Hillerød vil først været taget fuldt i brug i efteråret 2022. Det vurderer regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (S), formand for den politiske følgegruppe for hospitalsbyggeriet, der med cirka 4 milliarder kroner er den største anlægsopgave nogensinde i Nordsjælland.

- Tidsplanen er, at det vil tage 38 måneder at opføre hospitalet, som skal afleveres den 10. september 2021. Herefter skal der bruges fire måneder på at kontrollere og teste om alt fungerer, før byggeriet bliver afleveret til regionen den 11. marts 2022. Dog skal man regne med en periode på cirka et halvt år, hvor man lukker ned for Hillerød og Frederikssund hospitaler og tager det ny hospital i brug, siger Per Seerup Knudsen til Frederiksborg Amts Avis. Han tager dog forbehold for, at der kan komme yderligere forsinkelser, hvis byggesektoren er ophedet i byggeperioden.