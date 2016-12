Se billedserie Pendlerrejsen med strat fra zone 49 Tisvildeleje til zone 1 København har 14 gyldighedszoner og koster 1600 kroner for et 30-dages pendlerkort.

Nye pendlertakster kan nemt forvirre

Nordsjælland - 28. december 2016 kl. 14:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad vil du helst have. Et månedskort til offentlig transport du kan bruge i 14 zoner? Eller ét du kan bruge i 31 zoner til samme pris?

Det spørgsmål kan pendlere i for eksempel Tisvilde stille sig efter 15. januar, når det ny takstsystem Takst Sjælland træder i kraft.

Pendler man fra Tisvilde til København hver dag kan man nemlig købe et rejsekort med start i zone 49 Tisvilde og så rejse i 14 zoner via Hillerød mod København. Det koster 1600 kroner for 30 dage.

Eller man kan vælge at lade sin startzone være nabobyen zone 37 Rågeleje. Her får man 31 zoner for samme pris. Og kortet gælder også til Tisvildezonen - og næsten hele det østlige Nordsjælland med Helsingør og hele kystbanen med i prisen.

Fugleflugstpris

At der er så stor forskel på antal zoner - og dermed på gyldigheden af kortet, skyldes den måde priserne regnes ud på i Takst Sjælland, forklarer Eskil Thuesen, centerchef i Movia og talsmand for Takst Sjælland:

Prisen for et pendlerkort regnes ud som en fugleflugtslinje mellem start og slutpunkt. Derefter afgør de naturlige rejseveje, hvilke zoner der kommer på kortet.

- I Nordsjælland er situationen den, at der er flere naturlige rejseveje, fordi der både er s-tog, kystbanen, lokalbanen og højfrekvensbusser. Derfor får man typisk flere zoner på rejsekortet, hvis man pendler til København end hvis man bor i andre dele af Sjælland. Fra Tisvilde er den naturlige rejsevej til København via Hillerød. Derfor får man de zoner på pendlerkortet, som gør at man kan køre til og fra København. Men fra den østlige del af Rågeleje er der - udover turen via Hillerød - også en naturlig rejsevej via Helsingør. Derfor får man flere zoner med ved at vælge Rågeleje som startzone.

God handel

At man således kan gøre en god handel ved at vælge en nabozone til der, hvor man egentlig rejser fra, er en mulighed i det ny takstsystem, siger centerchefen.

- Vores fokus har været at lave et pendlerkort, som kan bruges til og fra arbejde. Det er det langt de fleste kunder bruger kortet til. Samtidig har vi fået et retfærdigt system, hvor det er de samme principper og rabatter, der gælder på hele Sjælland. Hvis man derudover har andre kørselsbehov i fritiden til indkøb, fodbold, så har man mulighed for at få ekstra zoner - for eksempel ved at gå ind og vælge en anden startzone. Muligheden for fritidstrafik er en bonus, man får oveni, siger han.

Det ny takstsystem afløser i hovedstaden den rabatmulighed, at man har kunnet købe et periodekort til alle zoner, hvilket har givet rabat på rejser ud over ni zoner.

- Alle zoners kort har været et enkelt og billigt produkt. Men til gengæld har det ikke været godt for retfærdigheden, fordi folk på resten af Sjælland ikke har haft samme muligheder. Derfor har det været vigtig for os at lave et pendlerkort, hvor prisen beregnes på samme måde uanset hvor på Sjælland du bor, siger Eskil Thuesen.

Takst Sjælland er det ny fælles takstsystem for alle trafikselskaber på Sjælland.



Her kan du se pris og hvilke zoner dit rejsekort får, når du indtaster start- og slutzone:

http://map.dtinf.dk/?mapmode=pendler&lfs=12