Nye Borgerlige har spidskandidater og ny bestyrelse klar

- Det er en dejlig sammensat bestyrelse med en god blanding af repræsentanter for vores store kreds og med erfaring både fra det politiske og organisatoriske. Bestyrelsen kommer til at fokusere på medlemshvervning og naturligvis sikre, at vores kandidater til kommunal- og regionsrådsvalget får et fantastisk valg. Med den store bestyrelse bestående af ildsjæle med stor erfaring er jeg overbevist om, at Nye Borgerlige efter kommunalvalget både er repræsenteret i Gribskov og Hillerød kommunalbestyrelser og får afgørende politisk indflydelse, fortæller formand Morten Bille i en pressemeddelelse.