Fremskredne planer om at genåbne to nedlagte psykiatriske sengeafsnit ved Frederikssund Hospital som led i handlingsplan for at forebygge vold på socialpsykiatriske botilbud

Ny psykiatrisk afdeling åbner i Frederikssund

Nordsjælland - 04. september 2017 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketinget vedtog i sommer en handlingsplan, der skal oprette 150 særlige psykiatriske pladser for at forebygge vold på botilbud. Planen kommer efter flere tilfælde af dødsvold fra beboere mod personale på botilbud, Region Hovedstaden skal oprette 47 pladser og er langt fremme med planer om at placere de første 32 pladser i Frederikssund. De 32 pladser skal placeres i de psykiatriske sengeafsnit, som regionen sparede væk for to år siden.

Formanden for Region Hovedstadens Psykiatriudvalg, Karsten Skabo-Jensen (K) forventer at afdelingen vil kunne åbne i første kvartal af 2018.

-Det bliver pladser, som regionen skal drive, men hvor kommunerne får visitationsansvaret. Pladserne bliver for mennesker med uadreagerende adfærd og gentagne indlæggelser bag sig, og jeg forventer at pladserne vil kunne tage en del af trykket ude i kommunerne, siger han.

Meningen er at de 150 pladser - og hermed de foreløbig 32 pladser i Frederikssund - bliver en ny type rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som skal kunne rumme nogle af de mest udsatte patienter med svære psykiske lidelser, et samtidigt misbrug og en udadreagerende adfærd. Planen er at tilbyde behandlingsforløb med en varighed på mellem 3 og 6 måneder som har til formål at forbedre patientens helbred, behandle et misbrug og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Forventningen er, at man ved at tilbyde en særlig udsat gruppe mennesker en behandlings- og rehabiliteringsindsats kan reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på bostederne, hvilket vil give tryggere og sikrere forhold for både medarbejdere og de øvrige beboere på bostederne.

Oprettelsen af de særlige pladser skal ske primo 2018, valget er derfor i Region Hovedstaden faldet på Frederikssund, fordi man her kan på kort tid kan istandsætte og ombygge, så man kan få de nødvendige fysiske rammer til den ny gruppe beboere. Tidligere var der tale om to åbne psykiatriske sengeafsnit.

Økonomi- og Planlægningschef i Region Hovedstadens Psykiatri, Sven Knudsen, forklarer, at der stadig er en politisk proces og en dialog mellem kommuner og regioner i gang, og derfor er det svært at udtale sig konkret om pladserne endnu.

- Der er plads på to afsnit på Frederikssund Hospital, hvor der tidligere har været to psykiatriske sengeafsnit. Det betyder, at rammerne i forvejen er velegnet til psykiatrien, og da det er en forudsætning fra Folketingets side, at de nye pladser skal placeres i eksisterende bygninger, giver det mening at placere nogle af pladserne her, siger han.

Formaliteterne omkrig bevillinger til afdelingen forventes at blive behandlet i regionsrådet i løbet af denne måned.