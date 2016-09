Ny park vil give et turistboom

Kongernes Nordsjælland vil øge turismens betydning for den nordsjællandske økonomi. Esrum Kloster - her i vinterdragt - skal være indgangsportal til den ny nationalpark

Nordsjælland - 12. september 2016

Små fem milliarder kroner årligt 5700 jobs, så meget betyder turismen årligt for Nordsjælland, og med udpegningen af »Kongernes Nordsjælland« som Danmarks femte nationalpark er der basis for, at de tal stiger. Det siger direktøren for turistorganisationen VisitNordsjælland Annette Sørensen til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er svært at gøre op talmæssigt lige nu. Men vi ved at der er både danske og udenlandske turister, der specifikt rejser for at besøge nationalparker, siger hun. VisitNordsjælland har allerede i et par år selv brandet Nordsjælland som »Kongernes Nordsjælland«.

- Vi har lavet forarbejdet og navnet er nu kendt nationalt og internationalt. Så nationalparken bliver yderligere en ting vi kan sælge Nordsjælland på, siger hun.

Selvom Region Hovedstaden ikke har lod og del i arbejdet med at få nationalparken udarbejdet og godkendt, så er Lars Gaardhøj (S), der er formand for regionsrådets Erhvervs- og Vækstudvalg glad for udpegningen.

- Vi lægger mange kræfter i at udvikle turismen i Region Hovedstaden, og det er kun godt, når et tilbud kan knyttes sammen med København, så vi holder en dag eller to længere på turisterne med en ny udflugtsmulighed. På den måde passer nationalparken perfekt ind i vores regionale udviklingsstrategi for turismen. Den kan bruges som en trædesten eller en manglende brik - og være med til at gøre den samlede økonomiske kage større, siger han.