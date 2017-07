Ny chance for dansk Tour-start

Siden 2016 har Danmark haft et bud liggende på at lokke verdens største cykelløb til Danmark - til en prolog gennem Københavns gader efterfulgt af en landevejs-etape fra Roskilde over Storebæltsbroen til Odense og dagen efter fra Vejle til Sønderborg. En dansk delegation med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i spidsen fulgt af flere borgmestre er lige nu i Düsseldorf for at følge op på buddet, skriver Frederiksborg Amts Avis.