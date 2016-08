Torben Dalby Larsen blev i 1985 ansat som chefredaktør for DAGBLADET i Ringsted, året efter blev han også direktør for selskabet, som siden er vokset år for år og i dag rummer afdelinger på hele Sjælland. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Ny bog om Sjællands avismand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bog om Sjællands avismand

Nordsjælland - 27. august 2016 kl. 15:54 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Torben Dalby Larsen er en af landets mest magtfulde erhvervsledere, men han gemmer sit ansigt i provinsen.«

Sådan lyder bare et enkelt af mange udsagn og skudsmål om Torben Dalby Larsen, Ringsted, i en ny portrætbog, »Torben Dalby Larsen - den sjællandske avismand med sans for at samle medier og mennesker«. Bogen kommer til salg hos landets boghandlere i slutningen i september.

Mange læsere af dette website vil vide, at hovedpersonen - med succes - er øverste chef i Sjællandske Medier med titel af både ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør. Selskabet udgiver bl.a. dagbladene DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske og NordvestNyt og nyhedssitet www.sn.dk.

Foruden at stå i spidsen for et samlet selskab med mere end 525 medarbejdere, med afdelinger fra Møn til Helsingør, bestrider Dalby Larsen en række krævende tillidshverv. Torben Dalby Larsen er således formand for Dansk Arbejdsgiverforening og formand for PFA Pension. Han er tillige medlem af bestyrelsen i Danmarks Radio og bestyrelsen for ATP Pension.

Dertil har i dag 67-årige Torben Dalby Larsen gennem karrieren haft mange tillidsposter i medieverdenen, bl.a. som formand for Danske Dagblades Forening (i dag Danske Medier) og formand for Danmarks nationale nyhedsbureau, Ritzau.

Han har i mange år haft en markant indflydelse i såvel store organisationer som i politik. Det beskæftiger bogen sig også med, fremgår det af en pressemeddelelse forud for udgivelsen.

Torben Dalby Larsen er dog først og fremmest manden, der har sikret avislæsere på hele Sjælland lokalt forankrede medier, hvor meninger og mennesker kan mødes og synspunkter brydes.

Foruden daglige udgivelser af de allerede nævnte dagblade og website har han over tre årtier samlet 34 ugeaviser på det meste af Sjælland i et og samme selskab, Sjællandske Medier. Hans vigtigste redskaber har været snusfornuft og troværdighed, skriver bogens forfatter i pressemeddelelsen.

Såvel dagbladene som ugeaviserne er stærkt lokalt forankrede og drevet med lokale kræfter i de områder, de udkommer i.

Samtidig trækker de i vid udstrækning på en række fællesfunktioner i Sjællandske Medier, bl.a. IT og økonomiafdeling. Med til den samlede »butik« hører også flere trykkerier, reklamebureauer og radio og tv.

Avismanden og erhvervslederen Torben Dalby Larsen stammer selv fra Viby ved Roskilde, han boede en årrække i Birkerød og har siden 1985 boet i Ringsted.

Det er her fra midten af Sjælland, at han med troen på papiravisen udviklede et skrantende dagblad til den vidtforgrenede koncern, som Sjællandske Medier reelt er i dag.