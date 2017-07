Ny app fortæller dig, hvor bussen er

Hvor tæt er bussen på dit stoppested? Det kan en ny app, der er udviklet af to nyuddannede ingeniører fortælle dig.

Appen hedder 'Busven', og den viser live-bustider, så man ved få klik finder ud af, hvornår ens bus afgår fra stoppestedet, hvis den er forsinket eller for tidligt på den.

Busven er blevet til fordi de to udviklere, Kristian Rossen og Jonas Ulleberg Jusilla ikke var tilfredse med de løsninger, der allerede fandtes.

Kristian Rossen fortæller:

- Som pendler ved man ofte allerede hvilken bus, man skal med for at komme fra A til B. Man har blot brug for at vide, hvornår bussen går, og om den kommer til tiden. Her hjælper Busven. Den virker i hele Danmark og bruger samme data, som Rejseplanen og Google Maps.

De to udviklere håber, at så mange danskere som muligt får glæde af app'en. Busven kan hentes til både Android og iOS, og den er gratis.