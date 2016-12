»Nu henter jeg mit våben og skyder dig«

En 57-årig mand fra Nærum risikerer at miste sin ret til at have skydevåben efter et voldsomt udbrud lillejuleaften på Gl. Holte Kro. Her var manden kommet op at diskuere med en anden gæst, og uenighederne gik til sidst så højt, at den 57-årige sagde, at »nu henter jeg mit våben og skyder dig«, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis,