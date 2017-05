Nordsjællandske huse fire gange dyrere på 25 år

Huspriserne i Nordsjælland er næsten firdoblet de sidste 25 år. Dermed ligger Nordsjælland langt over landsgennemsnittet. Kigger man på husprisernes udvikling de sidste 25 år, er der udmærkede argumenter for, at et huskøb over en lang årrække kan være en investering værd. Kvadratmeterprisen for et parcelhus i Nordsjælland var i 1992 i gennemsnit 5.605 kr., mens den ved udgangen af 2016 var lidt mere end fordoblet til 19.736 kr. pr. kvadratmeter. Det viser en beregning, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har lavet over Finans Danmarks boligmarkedsstatistik, målt på realiserede handler.