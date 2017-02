Nordsjælland topper danskernes formuestigning

Otte af ti kommuner, der har fået mest ud af formuestigningen, ligger i Nordsjælland: Rudersdal, Hørsholm, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Frederiksberg, Fredensborg, og Egedal Kommune.

I modsatte ende af listen ligger landets yderområder, og nederst står kommuner som Thisted, Langeland og Vest Himmerland.

Nordsjællændernes øgede formue skyldes især, at aktierne er steget, og at prisen på boliger i Nordsjælland har taget et ryk op siden finanskrisen. Analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jonas Schytz Juul, mener at de nye tal viser en stigende skævhed mellem Danmarks kommuner.

- Hvis man ser på kommunerne i Vestsjælland og på Lolland-Falster i forhold til Nordsjælland, så er der virkelig sket en skævvridning. Her er markedsværdien på boliger faldet siden krisen, og den udvikling spiller ind på den samlede formue, siger Jonas Schytz Juul.

I øjeblikket forhandler regeringen om at ændre skatten på boliger, så alle i fremtiden kommer til at betale den samme skat, uanset hvor meget deres bolig er værd. Et tiltag som Jonas Schytz Juul mener vil puste til den skæve udvikling.

- Der har været skattestop siden 2002, som har givet et stort værdiløft til de boliger, hvor boligpriserne i forvejen er steget mest. Samtidig har regeringen også på tapetet, at man vil sløjfe den progressive ejendomsværdibeskatning. Det går jo udelukkende til de boliger, som er mest værd. Så hvis regeringen kommer igennem med de forslag, så vil det gøre formuefordelingen i landet endnu mere skæv fremover, siger Jonas Schytz Juul.