Nordsjælland som madmekka

Nordsjælland skal også være kendt for sine unikke madoplevelser. Derfor skruer fødevarenetværket »Smag på Nordsjælland« nu op for ambitionerne med nye strategi, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Foreningen har netop vedtaget en strategiplan frem til 2020, hvor man satser på at gøre Nordsjælland kendt for unikke madoplevelser og et tæt samarbejde mellem bønder, madhåndværkere og madformidlere.

Strategiplan 2020 er blevet præsenteret for områdets kommuner, og næste skridt er at forsøge at få et projekt med under Region Hovedstadens vækstprogram for kreativ vækst.